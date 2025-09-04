Новини
На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загубил е 1,5 литра кръв
Автор: Лора Димитрова 19:39
©
Четирима души на 15 и 19 години са били задържани за нападението на директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров. Това стана ясно от брифинг пред медиите, предаде репортер на "Фокус".

Мирослав Рашков съобщи, че четиримата души са пътували в лек автомобил, който е преминавал с висока скорост в центъра на града. "Директорът на Областната дирекция и негов съсед направили забележка на младежите. На лицата ще им бъде повдигнати обвинения и задържане за 72 часа. Нямат криминални прояви", каза още той.

По информация на МБАЛ Русе пациентът е постъпил в 3:55 часа с политравма и шоково състояние. След проведени изследвания той е бил настанен в интензивното на болницата, решава се, че е необходима спешна оперативна намеса. Тя се предприема, защото шокът е причинен от огромна кръвозагуба. Хирурзи извършват животоспасяващата операция, след като Кожухаров е загубил 1,5 литра. Неговото състояние вече е подобрено.

От болницата заявиха, че пострадалият е кръвна група А+. При желание всеки може да дари кръв.

"Полицаят е лице на държавата на улицата. Към полицай не може да се подхожда по друг начин освен с уважение и изпълнение на решенията, които дава. Комисар Кожухаров е изпълнявал служебния си дълг, както са инструктирани всички полицаи в страната. Опитвал се е да предотврати асоциално и психопатично поведение. Който си позволява да посегне на някой от държавата, ще му се търси най-тежкото наказание, което се прилага по закон". Това коментира на брифинга министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

От Прокуратурата предупредиха, че ще бъдат безкомпромисни към ситуацията. На този етап са образувани две производства срещу лицата - за хулиганство и за нанесена средна телесна повреда по хулигански подбуди. Предвижда се по-тежко наказание от 3 - 10 години затвор.

Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
16:53 / 02.09.2025
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
10:34 / 02.09.2025
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
09:59 / 02.09.2025
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
14:55 / 02.09.2025
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
12:18 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
16:53 / 02.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Двама пострадаха при пореден инцидент в "Арсенал"
