Община Русе уведомява гражданите, че във връзка с изпълнение на Заповед №РД-2188/15.07.2024 г. на кмета на община Русе, с комисия от 5.12.2025 г., бяха издадени и залепени 36 предписания на моторни превозни средства в Басарбово, за които има съмнение, че са излезли от употреба.

Пълния списък с излезли от употреба моторни превозни средства можете да намерите тук.