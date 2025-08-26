ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наложи се намесата на спецчасти, за да укротят протестиращите пред болницата в Русе
Протестиращите нахлуха в АГ-комплекса на Университетска болница "Канев" и се наложи намесата на полицаи от специализираните сили.
С викове "Убийци" участниците в протеста настояха да се срещнат с екипа, който е бил на смяна, когато Габриела е починала. Вчера ръководството на болницата разговаря с близките, но те не са удовлетворени.
"Защото прикриват всичко, защото казват, че са направили всичко възможно да я спасят, защото бях там и никой нямаше, нямаше лекари, нямаше охрани, нямаше медицински сестри, нямаше никой при жена ми", гневи се пред Bulgaria ON AIR съпругът на Габи - Светлин Георгиев.
Наложи на място да бъдат извикани допълнителни полицейски сили заради напрежението. Протестиращите опитаха отново да щурмуват родилното, но бяха изтласкани от спецполицаите.
От болницата обясниха, че причините за смъртта ще станат ясни най-рано след седмица.
"Днес ще дойде "Медицински надзор", това е органът на министъра на здравеопазването, независим орган, прокуратурата вече работи заедно с полицията, паралелно с това се извършва вътрешна проверка в болницата. Три независими проверки, за да бъдат накрая сравнени. Искам да излезе абсолютната истина. Живеем в правова държава и нямаме право да обвиняваме някой", каза пред протестиращите изпълнителният директор на УМБАЛ "Канев"-Русе Иван Иванов.
Днес тялото на родилката ще бъде предадено на близките ѝ, за да я изпратят в последния ѝ път.
