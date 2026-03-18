Нападнаха шофьор на автобус в Русе
"Шофьорът, с когото разговарях снощи, се чувства по-добре и е в кондиция да продължи работната си дейност, но случилото се определено е неприятно. След инцидента беше уплашен", каза в ефира на NOVA ръководителят на транспортна дейност в Общински автотранспорт-Русе Светлозар Маринов.
Той обясни, че нападението е извършено в понеделник около 18 ч. Автобусът приключил поредния си курс и изчаквал на спирката на обръщалото, позната на русенци като "Спирката на девятката", за да започне нов курс.
"Шофьорът е бил в почивка. По това време много граждани се прибират от работа. Близо до спирката има детска градина и много автомобили на родители, така че той е намерил удобно място за паркиране", заяви Маринов.
По думите му не може да се каже дали автобусът е пречел на някого. "От видеонаблюдението в превозното средство се вижда, че по препоръка на гражданин шофьорът го премества по-близо до спирката. След това се появява друг мъж, който по някакъв начин проявява агресия - приближава се до електробуса и води разговор с водача, който не можем да чуем. Когато водачът отваря страничното стъкло, той му нанася удар с юмрук в лицето", заяви руководителят на транспортната дейност в общината.
Нападателят все още не е установен. Маринов призова граждани, станали свидетели на случилото се - да подадат сигнал в полицията.
Той подчерта, че за последните две години това е второ подобно нападение срещу шофьор на автобус на точно това място.
