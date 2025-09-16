Напрежение в Общински съвет - Русе заради смяната на шефа на ВиК

© Днешното заседание на Общинския съвет в Русе започна с продължителен спор относно оттеглената точка за упълномощаване на представителите на общината в Общото събрание на "ВиК - Русе" ООД. Администрацията изтегли предложението за освобождаване на управителя инж. Илиан Милев, което предизвика бурни реакции сред съветниците, пише Dunavmost.



Дебатите продължиха повече от час, като съветниците изразиха недоволство от решението да се оттегли точката, особено предвид наближаващото общо събрание на ВиК, насрочено за 30 септември.



Кметът Пенчо Милков защити решението за оттегляне, изтъквайки липсата на достатъчна информация: "Всички възражения на комисиите бяха за липса на информация. Предвид, че всички възражения бяха за липсата на информация, според мен по-достойна позиция е тази - да кажем, че в момента ви искат решение, ние ще го вземем, но ще поискаме повече информация."



Общинските съветници от опозицията настояха, че точката трябва да остане в дневния ред, тъй като е била вече обсъдена в комисиите. Съветникът Станимир Станчев изрази остро недоволство: "В момента се разиграва един цирк. Излизаме с мотива, че няма информация, а материалът е получен още на 7 август и внесен в съвета на 29 август. Кой се уплаши от решението на Общинския съвет?"



Главен предмет на спора беше дали Общинският съвет трябва да вземе решение по предложението без достатъчно информация, или да отложи разглеждането му за извънредно заседание. Опозицията настоя, че е недопустимо представителите на Община Русе да отидат на общото събрание без ясен мандат.



Други съветници посочиха, че предложението за освобождаване на управителя не съдържа необходимите мотиви и не е посочено кой ще бъде новият управител. Според Искрен Веселинов от ВМРО, налице е "диктат от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството", което притежава 51% от дружеството.



След продължителни дискусии, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев обяви 10-минутна почивка и свика председателски съвет, за да се намери решение по спорния въпрос.