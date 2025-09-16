ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Напрежение в Общински съвет - Русе заради смяната на шефа на ВиК
Дебатите продължиха повече от час, като съветниците изразиха недоволство от решението да се оттегли точката, особено предвид наближаващото общо събрание на ВиК, насрочено за 30 септември.
Кметът Пенчо Милков защити решението за оттегляне, изтъквайки липсата на достатъчна информация: "Всички възражения на комисиите бяха за липса на информация. Предвид, че всички възражения бяха за липсата на информация, според мен по-достойна позиция е тази - да кажем, че в момента ви искат решение, ние ще го вземем, но ще поискаме повече информация."
Общинските съветници от опозицията настояха, че точката трябва да остане в дневния ред, тъй като е била вече обсъдена в комисиите. Съветникът Станимир Станчев изрази остро недоволство: "В момента се разиграва един цирк. Излизаме с мотива, че няма информация, а материалът е получен още на 7 август и внесен в съвета на 29 август. Кой се уплаши от решението на Общинския съвет?"
Главен предмет на спора беше дали Общинският съвет трябва да вземе решение по предложението без достатъчно информация, или да отложи разглеждането му за извънредно заседание. Опозицията настоя, че е недопустимо представителите на Община Русе да отидат на общото събрание без ясен мандат.
Други съветници посочиха, че предложението за освобождаване на управителя не съдържа необходимите мотиви и не е посочено кой ще бъде новият управител. Според Искрен Веселинов от ВМРО, налице е "диктат от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството", което притежава 51% от дружеството.
След продължителни дискусии, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев обяви 10-минутна почивка и свика председателски съвет, за да се намери решение по спорния въпрос.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: