В нощта срещу 13 декември в Русе неизвестен извършител е повредил осем паркирани автомобила на ул. "Тодор Каблешков", съобщиха от ОД на МВР - Русе. По данни на полицията с остър предмет са направени прорези на общо 18 гуми, а на един от автомобилите е счупено задното обзорно стъкло.По случая е извършен оглед, документирани са щетите и е образувано досъдебно производство за противозаконно унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Служители на Първо РУ - Русе предприемат действия за установяване на извършителя.