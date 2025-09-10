Нарязаха гумите на автомобил в квартал "Дружба"

© / iStock/Getty Images На 09.09.2025 год. в 07:40 часа, в дежурната част на Първо РУ е получено съобщение от 32-годишен жител на гр. Русе, който заявява, че за периода от 22:00 часа на 08.09.2025 г. до 07:00 часа на 09.09.2025 г., с остър предмет са спукани четирите гуми на автомобила му марка "Шкода", който е бил паркиран в кв. “Дружба-1“. По случая е бил извършен оглед и образувано досъдебно производство за извършена престъпление по чл. 216, ал. 1, от НК ,съобщиха от полицията в града.