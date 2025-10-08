© Meteo Bulgaria Наводнено е кръговото при Дунав мост в Русе. Това съобщава Meteo Bulgaria, позовавайки се на информация на очевидци.



"Фокус" припомня, че за по-малко от 24 часа са паднали 103 литра на квадратен метър. Много улици в крайдунавския град са наводнени, а автомобили бяха закъсали.



