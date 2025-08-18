Назначиха новите директори на училища в Русенско

© Facebook Пет училища в Русенско получиха официално нови директори днес със заповеди на началника на Регионалното управление по образование-Русе д-р Росица Георгиева. Назначенията са резултат от проведените през лятото конкурси за ръководни длъжности в образователната система.



Двама от новоназначените директори всъщност преминаха от статут на временно изпълняващи длъжността към титуляри на поста. Марина Петкова официално встъпи като директор на СУ "Христо Ботев" в Русе, а инж. Златка Рашкова остана начело на ПГ по транспорт в града, предаде Dunavmost.



Нови назначения в областта



ПГ по икономика и управление "Елиас Канети" в Русе има нов директор в лицето на инж. Тодор Йорданов, който досега беше заместник-директор на СУ "Васил Левски".



В град Две могили СУ "Св.св.Кирил и Методий" ще има за директор Димитър Тодоров, който досега бе заместник-директор на ОУ "Никола Обретенов" в Русе.



Директор на ОУ "Отец Паисий" в село Тетово стана преподавателката по английски език Наргис Рамадан.



Прекратени конкурси



Поради липса на кандидати конкурсите за три учебни заведения в Русенска област бяха прекратени. Става въпрос за ОУ "Христо Ботев" в село Баниска, ОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "П.Р.Славейков" в село Обретеник. Там ще има временно изпълняващи длъжността директор до провеждането на нови конкурси.



Назначенията са част от мащабната национална кампания за избор на ръководни кадри в образованието, при която през юни бяха обявени общо 444 конкурса в цялата страна.