Пълномащабно учение за реакция при тежко пътнотранспортно произшествие с пострадали и разлив на токсична и лесно запалима течност ще се проведе утре край Русе /на пътя между Николово и Мартен/, съобщи областният управител Орлин Пенков, цитиран от Ruse24.bg.

Началото на тренировката е предвидено за 10.00 часа, като сценарият на учението включва катастрофа между два автомобила и цистерна, превозваща опасна и лесно запалима течност – хлорбензол. Симулацията предвижда наличието на петима пострадали, от които четирима със сериозни политравми.

Същевременно се предвижда и симулация на разлив на опасно химично вещество, възникване на пожар и реална опасност от образуване и разпространение на токсичен облак. Включена е и опасност от разпространение на пожар към горски масиви и нарушена електропреносна инфраструктура, поради удар на един от автомобилите в стълб за високо напрежение. Това ще доведе до проиграване на задачи при временно спиране на тока в няколко населени места от региона. Поради усложнената обстановка ще се задейства Областният план за защита при бедствия, а на място на учението ще присъства и областният управител Орлин Пенков. Тренировката ще се проведе под негово ръководство.

Той поясни, че в учението ще бъдат включени съставните части на Единната спасителна система в региона. Предвижда се на терен да бъдат щабовете за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Русе, както и на общините Русе и Сливо поле, екипи от доброволните формирования на двете общински администрации, екипи на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, Районен център 112, Центъра за спешна медицинска помощ, Областния съвет на БЧК и Областно пътно управление – Русе, "Електроразпределение Север“, "Овергаз Мрежи“, РИОСВ – Русе и Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.

В затворения участък, със следните координати: 43°54'54.4"N 26°06'10.2"E, ще влизат автомобили на полицията, пожарната и "Бърза помощ“, с включена светлинна и звукова сигнализация. Това не бива да притеснява гражданите, защото ще се провежда учение. Предвижда се пътят между Мартен и Николово да е затворен от 09.00 до 12.00 часа през утрешния ден. В учението се очаква да се включат над 20 специализирани автомобила.