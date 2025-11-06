В Първо РУ изясняват сигнал за извършено посегателство върху два паркирани автомобила, използвани като таксиметрови. За случая е постъпила информация вчера.По данни на потърпевшия стопанин, деянието е извършено предишния ден, след като са паркирали колите до блокове в района на жк "Мидия Енос“ в Русе. При огледа на място е установено, че на единия автомобил са срязани гуми, а на другия – спихнати две гуми и нанесени леки деформации по бордовете. Щетите са изчислени на стойност за около 500 лева.По случая е образувано досъдебно производство по чл. 216, ал. 1 от НК и се разследва от служители на Първо РУ, съобщи полицията.