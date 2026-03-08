Работници от Градския транспорт в Русе излизат на протест. Той ще започне в 9 часа и ще продължи до 18 ч. Ще бъде блокирано движението на част от автобусните линии в града чрез затваряне на цялото пътно платно на бул. "Трети март“ в района на кръговото кръстовище и пресечката с ул. "Генерал Никола Рибаров“, Западна промишлена зона.Действията ще доведат до блокиране на следните линии от градския транспорт: №2, №9, №24, №16 и №19.Работниците в Градски транспорт – Русе настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. За целта са необходими 0,55 млн. евро.Организатор е Федерация на транспортните синдикати към КНСБ.