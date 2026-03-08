Недоволство сред работещите в Градски транспорт - Русе, готви се протест
Действията ще доведат до блокиране на следните линии от градския транспорт: №2, №9, №24, №16 и №19.
Работниците в Градски транспорт – Русе настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. За целта са необходими 0,55 млн. евро.
Организатор е Федерация на транспортните синдикати към КНСБ.
