Водещи немски практики за превенция и борба с детското насилие започват да се прилагат в част в от училищата в Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Практиките се внедряват в 12 училища от региона благодарение на реализацията на проект "Нова перспектива“, изпълняван от Клуб "Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областната администрация в крайдунавския град, Ателие за креативни идеи – Русе и Асоциацията на християнските младежки села в Германия (CJD). Става дума за училищата в Борово, Бяла, Волов, Ветово, Две могили, Щръклево, Сливо поле, Ценово и ОУ "Алеко Константинов“ – Русе. Драганов обясни, че най-вече става дума за ролеви игри, практически упражнения и групови дискусии.Акцентът е върху прилагане на принципите на емпатия, комуникация и разрешаване на конфликтни ситуации без насилие. Не по-малко внимание се отделя и на възможностите, които предоставят съвременните форми на изкуството. Най-вече фокусът тук е върху театралните пиеси, в които участниците могат да възпроизвеждат различни ситуации на тормоз и така да виждат нещата през различни гледни точки. Залага се още и на филми и обяснителни видеоклипове, за да може информацията да достигне до тях по подходящ за възрастта им, атрактивен и съвременен цифров начин. Набляга се и на спортната активност, като част от превенцията за употреба на алкохол и дрога. "Когато дете е наранено – физически или емоционално, това не е лична драма, а провал на възрастните, институциите и обществото като цяло“, коментира Драганов. "Всяко мълчание около насилието е форма на съучастие.Дете, което търпи насилие, не губи само сигурност, то губи доверие в света, а белезите от това насилие не изчезват с времето – те се пренасят в бъдещето“, коментира Драганов. За пореден път той отчете и ролята на председателя на Управителния съвет на Клуб "Отворено общество“ – Русе Даниела Янева за успешната реализация на проекта.Припомняме, че благодарение на проекта само за година над 400 души от Русенско преминаха обучителни семинари, в които бяха представени работещи практики за превенция и борба с детското насилие. Половината от обучаваните бяха ученици, които овладяха умения за разрешаване на конфликти и справяне с пристъпи на агресия. Освен работата с подрастващив рамките на инициативата през специализирани уъркшопи преминаха и близо 200 специалисти от всички 8 общини в региона. Става дума за полицаи, социални работници, учители, както и представители на местната власт, които имаха възможността освен да присъстват на теоретични лекции, да участват и в решаване на реални казуси, свързани най-вече с ранно разпознаване на белезите на емоционално и физическо насилие и съответно последващата комуникация с потърпевшите деца. Благодарение на проекта Русе стана и първата област в страната, в която бе разработена стратегия за превенция и борба с насилието над деца. Документът е уникален по рода си и защото е с изцяло практическа насоченост. "За съжаление статистиката остава стряскаща."Агресията е много сериозен проблем, който съществува в училищата под една или друга форма, като анкети и проучвания показват, че основно това е вербалната агресия. На следващо място е киберагресията и физическата агресия. Не можем да кажем, че има фрапиращи случай на насилие, но е факт, че има агресия и трябва да се работи за справянето с проблема. Този проект помага изключително много, че внася един нов метод – училищната медиация“, каза Елена Минкова – училищен психолог и председател на Ателие за креативни идеи – Русе.По данни на УНИЦЕФ от 2021 година всяко второ дете (47%) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст, като емоционалното насилие е най-често срещаният вид насилие (45,9%), последвано от физическо насилие (31,2%), сексуално насилие (15,6%) и пренебрегването (10,5%). Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%). Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.Проектът се изпълнява в рамките на проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция, и отговор на насилието над деца, и овластяване на жертвите и е съфинансиран от Европейския съюз и фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).