Непълнолетният Станислав А, обвиняем за нанасяне на тежа телесна повреда и хулиганство в инцидента, в който пострада директорът на ОДМВР - Русе ст.комисар Николай Кожухаров, осъди прокуратурата за незаконен арест. За решението на Районния съд в Русе, съобщи адвокатът му Методи Лалов във Facebook. Съдията по делото Татяна Илиева е оценила вредите върху момчето на 1000 лв.Адвокатът смята това за несправедливо и ще обжалва решението. Ето какво написа той:"Докато хората на Коледа си пожелават здраве и доброта, съдия Татяна Илиева от РС - Русе реши да подари на 15-годишен младеж по случая с шефа на ОДМВР - Русе подигравка вместо справедливост.Това не е съдебно решение, а коледна разпродажба на човешки права. Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично. Явно според нейните ценоразписи, свободата и психиката на едно 15-годишно дете струват точно колкото среден клас смартфон на промоция.Съдия Татяна Илиева може и да се гордее, че спази дадената дума да приключи делото до 26.12.2025 г., но в юридическата история това ще остане не като акт на правосъдие, а като демонстрация на цинична безчувственост. Дали 140 лева на ден биха изкупили травмата на нейния син или дъщеря?*Решението е налично в ЕПЕП, от където се запознах с него, но все още не е публикувано на сайта на РС - Русе.Ще обжалваме!"