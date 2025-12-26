Непълнолетният, обвинен за побоя над шефа на ОДМВР-Русе, осъди прокуратурата
Адвокатът смята това за несправедливо и ще обжалва решението. Ето какво написа той:
"Докато хората на Коледа си пожелават здраве и доброта, съдия Татяна Илиева от РС - Русе реши да подари на 15-годишен младеж по случая с шефа на ОДМВР - Русе подигравка вместо справедливост.
Това не е съдебно решение, а коледна разпродажба на човешки права. Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично. Явно според нейните ценоразписи, свободата и психиката на едно 15-годишно дете струват точно колкото среден клас смартфон на промоция.
Съдия Татяна Илиева може и да се гордее, че спази дадената дума да приключи делото до 26.12.2025 г., но в юридическата история това ще остане не като акт на правосъдие, а като демонстрация на цинична безчувственост. Дали 140 лева на ден биха изкупили травмата на нейния син или дъщеря?
*Решението е налично в ЕПЕП, от където се запознах с него, но все още не е публикувано на сайта на РС - Русе.
Ще обжалваме!"
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Жълт код за опасно студено време в Русе
18:02 / 25.12.2025
Тежка пътна обстановка във Видинско! Внимавайте!
10:20 / 25.12.2025
Над 20 снегорина чистят в Русенско, проблеми с електрозахранванет...
08:46 / 25.12.2025
Драгомир Драганов: Готови сме за по-интензивен трафик по празници...
10:01 / 24.12.2025
Георги Игнатов: Язовир "Николово" се управлява под постоянен експ...
19:34 / 23.12.2025
