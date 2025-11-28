На 7 декември /неделя/ от 14 ч. за втора поредна година и при вход свободен в зала "Арена Русе“ ще се проведе традиционното Коледно надиграване. Звезда на тазгодишното издание на събитието ще бъде любимият народен изпълнител Николай Славеев, като специално за неговото представяне Танцова школа "Играорци“ ще подготви авторска премиерна хореография.Очаква се сцената да бъде изпълнена от повече от 800 танцьори, което ще превърне надиграването в едно от най-мащабните фолклорни събития в региона.По традиция конкурсът за "Мис и мистър танц“ ще се проведе в три възрастови групи. Надпреварата е между възпитаниците на общинските фолклорни ансамбли и ФТТ "Найден Киров“. До момента са записани 32 двойки, а за победителите са осигурени атрактивни награди от спонсори и "Общински пазари“.Със собствена програма ще се представят ансамблите "Зорница“, "Здравец“ и "Русчуклийче“ към Общинския детски център за култура и изкуство, както и Фолклорна танцова студия "Зора“ при Общинския младежки дом. Специално участие имат и организаторите на събитието – ФТТ "Найден Киров“. Рекорден брой любителски клубове за фолклорни танци също ще се включат – "Жълтица“, "Играорци“, "Родолюбец“, "Орисия“, "Фламинго Етно“, "Елбетица“ при СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ“ и "Вито хоро“.За 12-а поредна година ще бъдат връчени грамота и плакет за най-артистичен изпълнител. Наградата е на името на Иван Донев – основател на ФТТ "Найден Киров“ и идеолог на събитието.Коледната атмосфера, емоциите от надиграването и специалното участие на Николай Славеев обещават да превърнат тазгодишното издание в незабравим акцент в декемврийската програма на Русе.Събитието се организира от Сдружение "Фолклорен танцов театър "Найден Киров“ и е част от проект МВУ № BG-RRP.