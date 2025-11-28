Николай Славеев и 800 танцьори ще участват в Коледното надиграване в Русе
©
Очаква се сцената да бъде изпълнена от повече от 800 танцьори, което ще превърне надиграването в едно от най-мащабните фолклорни събития в региона.
По традиция конкурсът за "Мис и мистър танц“ ще се проведе в три възрастови групи. Надпреварата е между възпитаниците на общинските фолклорни ансамбли и ФТТ "Найден Киров“. До момента са записани 32 двойки, а за победителите са осигурени атрактивни награди от спонсори и "Общински пазари“.
Със собствена програма ще се представят ансамблите "Зорница“, "Здравец“ и "Русчуклийче“ към Общинския детски център за култура и изкуство, както и Фолклорна танцова студия "Зора“ при Общинския младежки дом. Специално участие имат и организаторите на събитието – ФТТ "Найден Киров“. Рекорден брой любителски клубове за фолклорни танци също ще се включат – "Жълтица“, "Играорци“, "Родолюбец“, "Орисия“, "Фламинго Етно“, "Елбетица“ при СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ“ и "Вито хоро“.
За 12-а поредна година ще бъдат връчени грамота и плакет за най-артистичен изпълнител. Наградата е на името на Иван Донев – основател на ФТТ "Найден Киров“ и идеолог на събитието.
Коледната атмосфера, емоциите от надиграването и специалното участие на Николай Славеев обещават да превърнат тазгодишното издание в незабравим акцент в декемврийската програма на Русе.
Събитието се организира от Сдружение "Фолклорен танцов театър "Найден Киров“ и е част от проект МВУ № BG-RRP.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Спокойно време в Русе
25.11
Иван Белчев: АПИ предлага ограничения за камиони по магистралите по празниците, настоявам да важи и за пътища около Русе
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Общинските съвети на Русе и Гюргево се обявиха срещу изграждането...
15:51 / 27.11.2025
Общинският съвет в Русе подкрепи придобиването на имот за общинск...
15:15 / 27.11.2025
Общинските съветници одобриха премахването на обектите в подлеза ...
13:28 / 27.11.2025
Нов общински съветник положи клетва на сесията на Общински съвет ...
12:13 / 27.11.2025
В Екомузей с аквариум ще бъде представена изложба, посветена на Х...
10:29 / 27.11.2025
Община Русе купува 10 нови електробуса и прави велоалея до Николо...
18:48 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.