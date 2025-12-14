Ниски температури и мъгла в Русе
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
