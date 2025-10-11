Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Нивото на река Янтра при Долна Студена спада значително
Автор: Емануела Вилизарова 18:16Коментари (0)58
© Областна администрация - Русе
Значителен спад бележи нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес заедно със заместника си Георги Георгиев беше на терен отново. По думите на Драганов от вчера до днес нивото на реката е спаднало с около метър и половина и сега тя вече е изцяло в коритото си, като дълбочината ѝ е около 3.5 метра. Няма опасност за населението и няма нужда от изграждане на допълнителни диги, посочи Драганов.

Той и Георгиев са в постоянен контакт с кмета на община Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов. Драганов обясни, че водата вече се оттеглила от нивите, които бе заляла вчера и ситуацията постепенно се нормализира.

Припомняме, че реката преля вчера вследствие на обилните валежи.

От понеделник ще се предприемат допълнителни дейности за почистване на наносите, отпадъците и дърветата, които подприщват реката на два от устоите на моста край селото. Съоръжението е временно затворено за преминаване на камиони, поради компрометиране на пътното платно, тъй като има проблем с фуга на моста. Смята се, че дърветата, наносите и отпадъците са били донесени от силното течение през вчерашния ден от Великотърновско и Габровско. Вчера нивото на реката надхвърли 5 метра и заля около 100 дка. земя.

По-рано през деня двамата извършиха и повторен оглед на свлачището в участъка от главния път Бяла – Русе – в района на "Обретенски липи“, между селата Волово и Обретеник. В понеделник се очаква да бъде доставен скален материал и ще започне възстановяване на насипа. Към момента не може да се предвиди колко време ще продължи ремонтът, но докато той трае, участъкът ще бъде затворен за движение и в двете посоки. Ще бъдат въведени обходни маршрути за превозните средства. По въпроса Драганов и Георгиев поддържат постоянен контакт с директора на Областното пътно управление инж. Стамен Савов. Тъй като рискът от пропадане на пътното платно е голям, от вчера е въведена и временна организация, като участъкът е затворен за движение за пътуващите в посока Русе. За тях е въведен обходен маршрут през град Борово. За движещите се към Бяла на този етап няма ограничение.

Драганов каза, че е напълно отводнен и районът на "Свободна зона“ с помощта на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и Община Русе. Това съобщиха от Областната администрация.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
17:44 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2026
Пътят на Украйна към ЕС
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: