|Нивото на река Янтра при Долна Студена спада значително
Той и Георгиев са в постоянен контакт с кмета на община Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов. Драганов обясни, че водата вече се оттеглила от нивите, които бе заляла вчера и ситуацията постепенно се нормализира.
Припомняме, че реката преля вчера вследствие на обилните валежи.
От понеделник ще се предприемат допълнителни дейности за почистване на наносите, отпадъците и дърветата, които подприщват реката на два от устоите на моста край селото. Съоръжението е временно затворено за преминаване на камиони, поради компрометиране на пътното платно, тъй като има проблем с фуга на моста. Смята се, че дърветата, наносите и отпадъците са били донесени от силното течение през вчерашния ден от Великотърновско и Габровско. Вчера нивото на реката надхвърли 5 метра и заля около 100 дка. земя.
По-рано през деня двамата извършиха и повторен оглед на свлачището в участъка от главния път Бяла – Русе – в района на "Обретенски липи“, между селата Волово и Обретеник. В понеделник се очаква да бъде доставен скален материал и ще започне възстановяване на насипа. Към момента не може да се предвиди колко време ще продължи ремонтът, но докато той трае, участъкът ще бъде затворен за движение и в двете посоки. Ще бъдат въведени обходни маршрути за превозните средства. По въпроса Драганов и Георгиев поддържат постоянен контакт с директора на Областното пътно управление инж. Стамен Савов. Тъй като рискът от пропадане на пътното платно е голям, от вчера е въведена и временна организация, като участъкът е затворен за движение за пътуващите в посока Русе. За тях е въведен обходен маршрут през град Борово. За движещите се към Бяла на този етап няма ограничение.
Драганов каза, че е напълно отводнен и районът на "Свободна зона“ с помощта на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и Община Русе. Това съобщиха от Областната администрация.
