Нивото на река Янтра при Долна Студена спада значително

© Областна администрация - Русе Значителен спад бележи нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес заедно със заместника си Георги Георгиев беше на терен отново. По думите на Драганов от вчера до днес нивото на реката е спаднало с около метър и половина и сега тя вече е изцяло в коритото си, като дълбочината ѝ е около 3.5 метра. Няма опасност за населението и няма нужда от изграждане на допълнителни диги, посочи Драганов.



Той и Георгиев са в постоянен контакт с кмета на община Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов. Драганов обясни, че водата вече се оттеглила от нивите, които бе заляла вчера и ситуацията постепенно се нормализира.



Припомняме, че реката преля вчера вследствие на обилните валежи.



От понеделник ще се предприемат допълнителни дейности за почистване на наносите, отпадъците и дърветата, които подприщват реката на два от устоите на моста край селото. Съоръжението е временно затворено за преминаване на камиони, поради компрометиране на пътното платно, тъй като има проблем с фуга на моста. Смята се, че дърветата, наносите и отпадъците са били донесени от силното течение през вчерашния ден от Великотърновско и Габровско. Вчера нивото на реката надхвърли 5 метра и заля около 100 дка. земя.



По-рано през деня двамата извършиха и повторен оглед на свлачището в участъка от главния път Бяла – Русе – в района на "Обретенски липи“, между селата Волово и Обретеник. В понеделник се очаква да бъде доставен скален материал и ще започне възстановяване на насипа. Към момента не може да се предвиди колко време ще продължи ремонтът, но докато той трае, участъкът ще бъде затворен за движение и в двете посоки. Ще бъдат въведени обходни маршрути за превозните средства. По въпроса Драганов и Георгиев поддържат постоянен контакт с директора на Областното пътно управление инж. Стамен Савов. Тъй като рискът от пропадане на пътното платно е голям, от вчера е въведена и временна организация, като участъкът е затворен за движение за пътуващите в посока Русе. За тях е въведен обходен маршрут през град Борово. За движещите се към Бяла на този етап няма ограничение.



Драганов каза, че е напълно отводнен и районът на "Свободна зона“ с помощта на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и Община Русе. Това съобщиха от Областната администрация.