Носител на "Оскар" за анимация във втория ден на "София филм фест в Русе"
От 17 часа русенската публика ще се потопи в магията на "Потоп“ – носител на "Оскар“ за най-добър анимационен филм, дело на латвийския режисьор Гинтс Зилбалодис. Историята за смела котка и нейните спътници в един потопен свят е универсален разказ за надеждата, приятелството и оцеляването. Филмът е адаптиран и за незряща публика – истински празник за зрители от 3 до 103 години.
В 19 часа следва един от най-коментираните филми на Кан 2024 – "Семената на свещената смокиня“ на иранския режисьор Мохамад Расулоф, носител на Специалната награда на журито. Филмът, номиниран за международен "Оскар“, преплита политически трилър и лична драма в история за семейство, изправено пред моралните последици от един потиснически режим.
