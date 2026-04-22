В Средното училище за европейски езици в Русе днес беше открит нов STEM център за високи технологии, природни и обществени науки. На събитието присъства заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, който поздрави ръководството, учителите и учениците за реализираната модерна образователна среда.

"Изграждането на съвременна STEM среда в средното училище е послание към децата ни как изглеждат бъдещите професии. Посланието ни към учителите е, че вярваме в тяхната мисия и че Русе не следва тенденциите, а ги задава. В свят, който се променя с часове, инвестицията в модерна образователна среда е най-сигурният залог за бъдещето на нашия град“, обърна се към присъстващите заместник-кметът.

Началникът на РУО – Русе също поздрави екипа на средното училище за иновацията и пожела на учениците да мечтаят смело, защото "колкото са големи мечтите ви, толкова големи ще бъдете и вие“.

Новият STEM център се намира на третия етаж в учебното заведение и е разположен на площ от 645 кв.м, като включва 5 модернизирани кабинета и иновативно коридорно пространство, предназначено за презентации, ученически изяви и интегрирани уроци.

Центърът е оборудван със съвременни технологии, които ще подпомогнат обучението по природни и обществени науки. Учениците ще разполагат със 72 преносими компютъра, 3D лаптоп и очила, 3D принтер, дрон и зелен екран за аудио-видео проекти.

В новата база са изградени и модерни лаборатории по химия, физика и биология, оборудвани с цифрови микроскопи и специализирана техника за провеждане на експерименти и научни изследвания.

В STEM центъра ще бъде внедрено проектно-базирано обучение и използване на Географски информационни системи (ГИС), които ще дадат възможност на учениците да решават реални казуси и да създават 2D и 3D карти.

Събитието уважиха още областният управител Орлин Пенков, доц. д-р Галина Иванова – заместник-декан по научната дейност в Русенския университет "Ангел Кънчев“, мениджърът на Канев център Петя Ангелова, представители на учебни заведения в Русе, както и учители и ученици в СУЕЕ.