Нов фотоконкурс насърчава погледа към зелените зони на Русе и Гюргево
Темите и категориите в конкурса са:
- "Градска флора и фауна“ – заснемане на растения и животни, обитаващи паркове, градини и зелени площи в Русе и Гюргево,
- "Екосистемни услуги в действие“ – кадри, показващи как природата в града допринася за пречистване на въздуха, охлаждане, отдих и благополучие на хората и
- "Промяната в зелените зони“ – снимки, илюстриращи трансформацията на парковете преди и след реализирани проектни дейности, отразяващи подобренията в биоразнообразието и устойчивата градска среда.
Всеки проектен партньор ще осигури двойки от снимки – "преди“ и "след“ изграждането или ремонта на парковете, които ще подчертаят настъпилите положителни промени.
В конкурса могат да участват всички желаещи, без ограничения във възрастта или професионалния опит. Всеки автор може да изпрати до 5 снимки или колажи. Форматът трябва да е JPEG, с подходящо качество и резолюция. Снимките трябва да се изпращат на имейл: renaturerobg@gmail.com.
След приключване на конкурса, всички снимки ще бъдат прегледани и публикувани с имената на авторите в социалните медии на проекта и на партньорите. Ще бъде създадена специална онлайн галерия, в която ще бъдат изложени всички конкурсни материали. Избраните фотографии ще бъдат включени и в публична изложба, посветена на зелените пространства на Русе и Гюргево, както и в бъдещи инициативи, насочени към популяризиране на градската природа.
Провеждането на конкурса е част от дейностите по Проект ROBG00178 “ReNature – Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито", който се осъществява по Програма "INTERREG VI-A Румъния–България“ 2021–2027 г., Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел 2.7 – "Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“.
