Днешното заседание на Общински съвет - Русе започна с полагане на клетва от новия общински съветник Илиян Илиев. Той заема мястото на подалия оставка Анатоли Станев от ПП "Има такъв народ“.Със свое решение от 10 ноември т.г. Общинската избирателна комисия в Русе официално обяви Илиев за избран общински съветник. Той е следващият кандидат в листата на ПП "Има такъв народ“ от изборите за местна власт.Решението на ОИК не подлежи на оспорване, а копия от него бяха изпратени на председателя на Общински съвет - Русе и на Централната избирателна комисия. Досегашният общински съветник Анатоли Станев прекрати мандата си на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.