Нов общински съветник положи клетва на сесията на Общински съвет - Русе
Със свое решение от 10 ноември т.г. Общинската избирателна комисия в Русе официално обяви Илиев за избран общински съветник. Той е следващият кандидат в листата на ПП "Има такъв народ“ от изборите за местна власт.
Решението на ОИК не подлежи на оспорване, а копия от него бяха изпратени на председателя на Общински съвет - Русе и на Централната избирателна комисия. Досегашният общински съветник Анатоли Станев прекрати мандата си на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
