Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Нова инициатива за икономически неактивните лица на пазара на труда в Русе представят утре
Автор: Георги Кирилов 17:58Коментари (0)9
©
Утре /9 септември/ от 11.00 часа в Зала 1 на Областната администрация в Русе ще бъде дадено официално начало на нова инициатива, насочена към активирането на икономически неактивните лица на пазара на труда, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той обясни, че ще бъде представено споразумение между всички компетентни държавни и местни институции, както и между работодателските организации и неправителствения сектор, в което са заложени комплекс от мерки. По негови думи целта на споразумението е да се създаде междуведомствен екип на местно ниво за активиране на т.нар. неактивни лица.

Инициативата е на директора на Бюрото по труда Йоанна Терзиева и се осъществява със съдействието на областния управител Драгомир Драганов. Тя обясни, че с изпълнението на споразумението се възнамерява да се осъществи контакт с всички икономически неактивни лица и съответно активирането им чрез прилагането на индивидуален подход за комплексно решаване на проблемите, препятстващи включването им в образование, обучение или трудова дейност.

Главна роля се пада на Бюрото по труда, но пък от Областната администрация ще съдействат и организират самостоятелно информационни кампании за популяризиране на работата на екипа и целите, които се очаква да бъдат постигнати. Очакванията са с изпълнението на настоящото споразумение да се подобри на координацията между институциите и организациите на местно ниво.

Споразумението, което ще бъде представено, е в изпълнение на постановление на Министерски съвет №78 от 30-ти май тази година за определяне на условията и реда за получаване и за обмена на информация и за съвместна дейност на институциите и на една от стратегическите цели на Република България за активиране на неактивните лица






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
21:49 / 06.09.2025
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:25 / 06.09.2025
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
16:50 / 06.09.2025
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над Николай Кожухаров
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над Николай Кожухаров
15:54 / 06.09.2025
Окръжна прокуратура-Русе внася иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Окръжна прокуратура-Русе внася иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:50 / 06.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
14:56 / 06.09.2025
Актуални теми
Застреляха Алексей Петров
Лято 2025
Знакови сгради в София
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: