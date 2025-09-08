ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Нова инициатива за икономически неактивните лица на пазара на труда в Русе представят утре
Инициативата е на директора на Бюрото по труда Йоанна Терзиева и се осъществява със съдействието на областния управител Драгомир Драганов. Тя обясни, че с изпълнението на споразумението се възнамерява да се осъществи контакт с всички икономически неактивни лица и съответно активирането им чрез прилагането на индивидуален подход за комплексно решаване на проблемите, препятстващи включването им в образование, обучение или трудова дейност.
Главна роля се пада на Бюрото по труда, но пък от Областната администрация ще съдействат и организират самостоятелно информационни кампании за популяризиране на работата на екипа и целите, които се очаква да бъдат постигнати. Очакванията са с изпълнението на настоящото споразумение да се подобри на координацията между институциите и организациите на местно ниво.
Споразумението, което ще бъде представено, е в изпълнение на постановление на Министерски съвет №78 от 30-ти май тази година за определяне на условията и реда за получаване и за обмена на информация и за съвместна дейност на институциите и на една от стратегическите цели на Република България за активиране на неактивните лица
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: