Нова интересна изложба откриха в Русе
"Вашето творчество, развило се и обогатено от международен опит, днес отново среща русенската публика – по-зряло, по-дълбоко и заредено с енергията на човек, който носи в себе си духа на родния град, независимо къде се намира. Завръщането ви е вдъхновение за всички, които вярват, че корените на твореца са неразривно свързани с неговата идентичност и сила“, обърна се заместник-кметът към Веселин Господинов. Той разказа за общи техни преживявания в съвместната им работа в русенско училище и отправи своите пожелания за здраве, вдъхновение и още много творчески успехи.
Изложбата включва картини, които са изцяло в стила, в който рисува творецът – хиперреализъм. Темите за експозицията, над които той е работил както в Русе, така и в Германия, включват музика, автопортрети, портрети на негови близки, на музиканти, русенски и немски пейзажи, както и актови творби.
По време на изложбата бе представена и книга, която е събрала творби на ученици на Веселин Господинов, обучавали се под негово ръководство в Германия. Изданието разказва в картини за 34-те години, прекарани от художника в страната на Бетовен и Гьоте, както и неговото израстване.
Веселин Господинов сподели, че е безкрайно благодарен за вдъхновението, което е получил от Русенската живописна школа и формирало го като художник. За времето, прекарано в Германия, той разказа, че най-голямата му инвестиция са неговите ученици, които са го изпратили с такава любов, с каквато е посрещнат при завръщането си в България.
За доброто настроение на присъстващите по време на откриването се погрижиха дуо Валентин и Марияна Гогови със свои интерпретации на известни творби. Артистичното семейство е близко на русенския художник, като са работили заедно с него в Германия. Техните изпълнения на цигулка затвърдиха умението на Веселин Господинов да обединява живопис и музика в едно.
Изложбата може да бъде разгледана в Художествената галерия до 23 ноември.
