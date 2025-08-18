ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова придобивка в Кубрат: Общината разполага със собствена машина за пътна маркировка
Новата придобивка беше представена в присъствието на кмета Алкин Неби, заместник-кмета Мирослав Йорданов и служители на Общинското предприятие "Чистота и БКС“.
Първата задача на техниката бе полагането на свежа боя върху пешеходната пътека пред сградата на Общината на ул. "Цар Симеон“.
"С новата машина ще можем по-редовно да обновяваме маркировката, като ще се отчита състоянието на съществуващата. Освен това тя спестява време и усилия, което е в полза както за гражданите, така и за нашите служители“, заяви кметът Алкин Неби.
Заместник-кметът Мирослав Йорданов допълни, че компресорната машина ще се използва не само в град Кубрат, но и във всички населени места на територията на общината.
Новата техника се отличава с висока производителност и широк спектър от приложения. Тя е подходяща за боядисване на различни повърхности - грапави и гладки. Благодарение на маневреността и мощността си машината е особено полезна при по-малки и средни проекти, където големите устройства не са ефективни.
Работата на екипите по подмяна на маркировката в града вече започна и ще продължи в следващите дни, съобщи Общината.
