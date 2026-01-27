В света, в който за да разберем какво е времето навън, поглеждаме телефоните си вместо през прозореца, човешкият контакт започна да се усеща като дефицитна стока.Улесненията, които технологичният прогрес ни донесе, безспорно са много. Технологиите ни спестиха и много време. Но оставиха след себе си въпроса какво (да) правим с това време. Все по-рядко се срещаме с куриери, защото получаваме пратките си в боксове. Пазаруваме онлайн и не се налага да си разменяме реплики с другите хора в магазина пазаруващи и с касиерите. Онлайн банкирането ни спестява часове и опашки, но не можем да си кажем две приказки с банкерите.Цялата информация, на база на която да вземем значими решения за финансите си, е някъде там, в широкия Интернет, и единствено от нас зависи да я добием и да се ориентираме в нея. Което, нека да сме честни, невинаги е улеснение. А понякога може да се усеща особено предизвикателно.Затова се радваме, че ПроКредит Банк, а именно първата банка, която въведе интернет банкирането, дигиталното откриване на сметки и кандидатстването за кредит от всяка точка на планетата, продължава да прави смели стъпки в посока сближаване с клиентите си. И това не е противоречие, а напротив: продължаване на линията на една утвърдена философия, в която банката се стреми да е близо до своите хора. И успява.Сега ПроКредит преместиха офиса си от ул. Борисова 6 в Русе на доста по-удобно и комуникативно място: в Ритейл парк Приста Русе, където фокусът на офиса ще е обслужването на индивидуални и бизнес клиенти. Разбира се, с добре познатото ни внимание към детайла и грижа към човека отсреща.Заедно с офиса се премества и 24/7 зоната за самообслужване, която е сред най-удобните плюсове на клоновете на ПроКредит Банк за случаите, в които ни трябва скоростно банково обслужване по всяко време на денонощието.Новата локация на офиса не е просто обикновена нова локация: тя е покана за честен и смислен диалог с всички настоящи и бъдещи клиенти на банката, които се чувстват по-спокойни да взимат финансовите си решения, подкрепени от експертите на ПроКредит Банк на живо, очи в очи.Впрочем, самият център Ритейл парк Приста Русе, който е и първият за Северна България търговски парк, има доста предимства пред моловете: големи магазини, всякакви услуги на едно място, паркинг с достатъчно паркоместа пр.Офисът на новия адрес е в идеален синхрон с ценностната система на банката: топло пространство с атмосфера на доверие, висококомпетентни служители и достатъчно време, в което всеки клиент да зададе въпросите си, без бързане и без притеснение.Клонът бе открит тържествено, присъстваха както клиенти, така и специални гости, имаше коктейл и приповдигнато настроение, но това е самото началото.Русенци тепърва ще са добре дошли на бул. "Липник" 1, където могат да получат не обслужване, а човешки разговор без екран, който да ги разделя от онзи, с когото говорят.