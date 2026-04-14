Студенти от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика“, "Начална училищна педагогика с чужд език" и "Социална педагогика" в Русенския университет "Ангел Кънчев" участваха в среща, посветена на ролята на съвременния учител и възможностите на платформата Преподаваме.bg.

Събитието се проведе с участието на г-жа Преслава Байчева, която обсъди с бъдещите педагози какъв трябва да бъде учителят на 21. век - професионалист, притежаващ богати знания, но и умения да развива компетентности и да насочва учениците в тяхното учене. Тя акцентира върху важността на способността за обработване и критична проверка на информацията в съвременната образователна среда.

В рамките на срещата бяха представени функционалностите на сайта Преподаваме.bg - платформа за споделяне на педагогически опит, достъп до готови ресурси и идеи за практическо прилагане в училище, както и възможности за онлайн курсове и професионално развитие.

Студентите проявиха интерес към колекцията от онлайн приложения за учене, създадени с помощта на изкуствен интелект, както и към примерите за проектно-базирано обучение, достъпни на