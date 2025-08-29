ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови ограничители за скоростта в Кубрат
Ограничители на скоростта в момента се монтират на ул. "Цар Освободител“, ул. "Хан Крум“, Ул. "Страцин" и ул. "Стара планина“, където трафикът е по-интензивен и преминаването на пешеходци е по-често, съобщиха от Община Кубрат.
Инициативата е част от последователните усилия на Община Кубрат за повишаване безопасността на движение. С поставянето на съоръженията се цели намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия и създаване на по-спокойна и сигурна среда за жителите и гостите на града.
"Очаква се съоръженията да допринесат за намаляване на пътнотранспортните произшествия и да осигурят по-голямо спокойствие и сигурност за жителите и гостите на града“, заяви кметът на община Кубрат Алкин Неби.
Той изказа специални благодарности към институциите, гражданите, както и към ръководството и служителите на Агенция "Пътна инфраструктура“ – Разград за съдействието и съвместната работа в името на обществената безопасност.
