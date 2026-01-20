Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" получи нови 150 броя плаващи навигационни знаци с AIS оборудване. Доставката става факт след съвместна обществена поръчка с Речна администрация за Долен Дунав – Галац, в рамките на проект DISMAR. Финансирането на доставката е по програма INTERREG VI-A Румъния – България.Поставянето на новите плаващи знаци в общия българо-румънски участък на реката ще започне поетапно през тази година.Буйовете отговарят на всички съвременни изисквания за осигуряване на по-добра видимост от корабоводителите. Те ще бъдат оборудвани със соларни панели и AIS комуникационна система, с помощта на която ще бъдат проследявани в реално време чрез вече изградената информационна система.Проектът DISMAR e съвместен между речните администрации на България и Румъния. Неговата основна цел е подобряване на навигационната безопасност и информационната инфраструктура чрез изграждането на интегрирана система за маркиране в трансграничния регион. В рамките на проекта вече бяха доставени над 1000 бр. нови брегови знаци. Предстои доставка и на несамоходен плавателен съд за обслужването на бреговите знаци.