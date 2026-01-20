Нови плаващи навигационни знаци подобряват безопасността по река Дунав
Поставянето на новите плаващи знаци в общия българо-румънски участък на реката ще започне поетапно през тази година.
Буйовете отговарят на всички съвременни изисквания за осигуряване на по-добра видимост от корабоводителите. Те ще бъдат оборудвани със соларни панели и AIS комуникационна система, с помощта на която ще бъдат проследявани в реално време чрез вече изградената информационна система.
Проектът DISMAR e съвместен между речните администрации на България и Румъния. Неговата основна цел е подобряване на навигационната безопасност и информационната инфраструктура чрез изграждането на интегрирана система за маркиране в трансграничния регион. В рамките на проекта вече бяха доставени над 1000 бр. нови брегови знаци. Предстои доставка и на несамоходен плавателен съд за обслужването на бреговите знаци.
