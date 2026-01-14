Нови помещения и детски площадки в сърцето на Русе за децата от ДГ "Радост"
Кметът на община Русе Пенчо Милков, който заедно със заместник-кмета Енчо Енчев, директора на дирекция "Образование и култура" Цветослав Димитров и служители на дирекция "Общинска и етажна собственост" посети обекта, подчерта неговото значение за жителите на централната градска част.
"Общината придобива напълно завършен обект, без допълнително финансово натоварване, и създава по-добри условия за семействата, които живеят в района", заяви Милков. По думите му подобни проекти показват, че чрез ясни договорни отношения и последователна политика могат да се постигат устойчиви резултати в обществен интерес.
Новите помещения от почти 200 кв. м са разположена на партерния етаж на сградата на ул. "Батак" №4. Изградена е и детска площадка за игра на открито с площ от 140 кв. м. Община Русе придобива и административно помещение - офис към детската градина, разположено на партерния етаж на сградата на ул. "Никола Палаузов" №9, със застроена площ от близо 26 кв. м., както и втора детска площадка в двора на имота с площ от 105 кв. м.
Детските площадки са предназначени за деца от 3- до 6-годишна възраст и са изпълнени с ударопоглъщаща настилка и съоръжения за игра, при стриктно спазване на всички нормативни изисквания за безопасност.
Към момента в групите на детската градина и филиалите ѝ са обхванати 354 деца, като новият обект ще осигури допълнителен капацитет до 23 места и ще допринесе за по-равномерното разпределение на ползвателите на предучилищни образователни услуги в централната градска част.
