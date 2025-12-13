Новият график за движение на влаковете на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД влиза в сила от тази неделя, 14 декември 2025 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството.В повечето региони на страната се запазва досегашното разписание, като за подобряване на обслужването са осигурени допълнителни връзки между влаковете с възможност за пътуване между повече населени места.От БДЖ уточняват, че при изготвянето на транспортната схема движението на бързите и пътническите влакове се съгласува ежегодно с областните и общинските администрации.Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане през септември. Част от направените промени в разписанието са съобразени с постъпили предложения от граждани и местни власти, а други - с необходимостта от по-ефективно използване на подвижния състав и текущите ремонтни дейности по железопътната инфраструктура.През 2026 г. се запазва обемът на превозите, заложен в договора с държавата за обществена услуга. Пътническите превози ще се извършват с 518 влака, от които 79 бързи (два от тях сезонни), 117 пътнически и 322 крайградски влака, част от които ще се движат само в определени дни.С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено времепътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.Подобрява се регионалното обслужване в района на Ловеч и Троян чрез възстановяване на следобедния влак до и от Троян, подобрява се и обслужването по направление Пловдив - Асеновград чрез минимизиране на пътуванията с прекачване в гара Крумово. Обслужването по теснолинейката също се подобрява с промяна в разписанието на нощния влак, който вече ще заминава по-късно, в по-удобно дневно време.С влизането в сила на новото разписание се възстановява търсената удобна бърза връзка за пътуване от Пловдив към Велико Търново и Русе с прекачване в гара Михайлово от бързия влак № 8631 от Пловдив за Варна на бързия влак № 464 от Димитровград за Горна Оряховица. Възстановява се и маршрутът на влак № 2654 от Варна до Враца, след като през настоящата 2025 г. се движеше само до гара Мездра.С новия график е предвидено движението и на 8 международни бързи влака. Запазва се всекидневното движение на влаковете между България и Турция с нощния влак по маршрут София - Халкали - София, както и директните вагони между Букурещ и Халкали в летния период, влаковете между България и Румъния чрез международната връзка по направлението София - Букурещ със сутрешния влак София - Варна с директни вагони за Русе и следобедния влак Русе - София с връзка в гара Русе за и от Букурещ. През летния период ще се запази движението на директни вагони по направлението София - Горна Оряховица - Букурещ - Горна Оряховица - София и Варна - Русе - Букурещ - Русе - Варна. Другата възможност за международна връзка между България и Румъния е по направлението София - Крайова, която се осъществява в гара Видин със сутрешния влак София - Варна с връзка в гара Мездра за Видин, както и в обратното направление с обедния влак Видин - София.От 12 декември БДЖ пуска коледни влакове с парен локомотив по два маршрута София - Банкя - София и Горна Оряховица - Велико Търново - Горна Оряховица.