ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови възможности за докторантите и повече приходи за Русенския университет
©
Русенския университет "Ангел Кънчев“. Това става ясно от справка на "Фокус" в публикуваните за публично обсъждане документи на МОН.
Двете направления са Растениевъдство и Обществено здраве.
Доц. д-р Десислава Атанасова – ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев“ е изпратила писмо до просветното ведомство с предложение да бъдат допълвнени таксите за докторанти по две професионални по направления, които не са били включени до момента.
В резултат на предложените промени индикативният размер на приходите на
Русенския университет "Ангел Кънчев“ за 2025 г. ще се увеличи с 5500 лв, става ясно от публикувните от МОН мотиви.
Още от категорията
/
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
11.10
Вятър със скорост над 70 км/ч. се очаква утре в Русенско. Общината с апел към гражданите и бизнеса
10.10
Дъжд утре в Русе
05.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Чужденец обра чейндж бюро в Русе
12:52 / 15.10.2025
Мъж с над 4 промила алкохол в кръвта катастрофира в Русе
12:23 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.