Две нови професионални направления се появяват като възможност за развити е вРусенския университет "Ангел Кънчев“. Това става ясно от справка на "Фокус" в публикуваните за публично обсъждане документи на МОН.Двете направления са Растениевъдство и Обществено здраве.Доц. д-р Десислава Атанасова – ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев“ е изпратила писмо до просветното ведомство с предложение да бъдат допълвнени таксите за докторанти по две професионални по направления, които не са били включени до момента.В резултат на предложените промени индикативният размер на приходите наРусенския университет "Ангел Кънчев“ за 2025 г. ще се увеличи с 5500 лв, става ясно от публикувните от МОН мотиви.