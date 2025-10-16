Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Две нови професионални направления се появяват като възможност за развити е в 

Русенския университет "Ангел Кънчев“. Това става ясно от справка на "Фокус" в публикуваните за публично обсъждане документи на МОН.

Двете направления са Растениевъдство и Обществено здраве.

Доц. д-р Десислава Атанасова – ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев“ е изпратила писмо до просветното ведомство с предложение да бъдат допълвнени  таксите за докторанти по две професионални по направления, които не са били включени до момента.

В резултат на предложените промени индикативният размер на приходите на

Русенския университет "Ангел Кънчев“ за 2025 г. ще се увеличи с 5500 лв, става ясно от публикувните от МОН мотиви.