Петирима депутати от Прогресивна България се заклеха на първата пленарна сесия, предаде Dunavmost.

Първото заседание на 52-рото Народно събрание стартира вчера с полагане на клетва от новите народни представители, сред които са и четирима депутати от Русе, съобщават от местната структура на партия "Прогресивна България“. Събитието бе открито по инициатива на президента Илияна Йотова, която призова към единство в този важен за страната момент.

Изборът на председател

Основен акцент в първия работен ден на депутатите бе гласуването за ръководител на институцията. Доверието на парламентарното мнозинство получи Михаела Доцова от "Прогресивна България“. От политическата формация определят нейния избор като знак за политическа зрялост и задаване на нова посока.

Русенското присъствие

Партията на Румен Радев ще бъде представлявана в Русе от Живка Бучуковска, Емил Денков, Симеон Иванов и Красимир Иванов. В своето официално съобщение от партията посочват, че четиримата поемат ангажимент да работят последователно за защита на града.

Заявка за работа

Непосредствено след като положи клетва, русенският депутат Живка Бучуковска направи първия си коментар относно предстоящите предизвикателства пред законодателния орган.

"Заклехме се! Да спазваме Конституцията и законите на страната ни! Всяко наше действие да бъде в името и за доброто на народа ни!", заяви Живка Бучуковска.Тя допълни, че парламентарната група осъзнава трудностите, но вярва във възможността да осигури по-добро бъдеще за децата и по-добри старини за родителите.

В 52-рия парламент от Русе влизат още Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС, Надежда Йорданова от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" и Атидже Алиева-от "Движение за права и свободи - ДПС".