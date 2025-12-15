От 14 декември влезе в сила новият график за движение на влаковете, съобщават от "БДЖ - Пътнически превози". И през следващата година Русе запазва директните си железопътни връзки с трите най-големи града в страната - София, Пловдив и Варна.Възобновяването и последващото запазване на директните линии Русе - София и Русе - Пловдив стана възможно благодарение на активната работа на областния управител на Русе Драгомир Драганов, с подкрепата на народни представители от региона, както и на местната и държавната власт."Успяхме да осигурим удобен и директен влаков транспорт на жителите на региона до София и Пловдив, което действително има положителен ефект върху транспортната свързаност", коментира Драганов и посочи, че процесът е изцяло в синхрон с европейските насоки за развитие на качествен и ефективен жп транспорт.След повече от шестгодишно прекъсване беше възстановена и директната линия Русе - София, известна като "Синият Дунав". Първият директен влак ще тръгва от Русе в 06:20 ч. и ще пристига на гара София-Север в 12:25 ч., като е осигурена удобна връзка с Централна гара София и градския транспорт. Влакът ще бъде с новодоставените немски вагони.Допълнителни директни композиции от Русе към София са предвидени в 14:25 ч. и 23:05 ч., като не се налага физическо слизане при прикачването на вагоните в Горна Оряховица. В обратна посока влаковете ще тръгват от София - Север в 07:15 ч. и 15:40 ч. Запазва се и нощният влак София - Силистра, който преминава през Русе.Директната връзка Русе - Пловдив също остава в сила. Влакът от Русе ще тръгва в 04:49 ч. и ще пристига в Пловдив в 11:45 ч., а в обратна посока - в 16:05 ч., с пристигане в Русе малко преди 23:00 ч. Осигурена е и връзка с експрес "Янтра", пътуващ със същите модернизирани вагони.Запазват се и всички директни влакове по направлението Русе - Варна. От крайдунавския град композициите ще тръгват в 05:55 ч. и 16:00 ч., а от Варна - в 09:30 ч. и 18:15 ч.Предвидено е и запазване на регионалното влаково движение в участъка Русе - Горна Оряховица, както и удобни връзки по направление Русе - Бургас - Русе чрез бързите влакове през Дъбово и Тулово.Международният влак Русе - Букурещ ще тръгва от Русе в 14:15 ч. и ще пристига на гара "Гара де Норд" в 16:56 ч., а в обратна посока - в 10:46 ч., с пристигане в Русе в 13:40 ч.