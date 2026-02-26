Андрей Гюров. Тя ще се състои днес в сградата на Министерски съвет и е във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.
"Като областен управител, но преди всичко като гражданин, вярвам дълбоко, че честните избори са най-голямата гаранция за стабилността и бъдещето на една държава. Затова нашата отговорност не е просто да организираме избори, а да дадем ясен знак, че в България съдбата се решава от гражданите, а не от зависимости“, посочи Пенков.
Той коментира още, че приема честността на изборите не като формално задължение, а като лична кауза за справедливост, модернизация и завръщане на доверието между държавата и гражданите.
"Считам, че за служебния кабинет честният вот е вид граница – от една страна е България на страха и задкулисието, а от другата – България на законността и свободните хора. Всяка изборна секция е мястото, където тази граница се начертава отново и затова ще положа всички усилия никъде в региона никой да не се осмели да компрометира изборния процес“, категоричен бе новият областен управител на Русе, който вчера официално встъпи в длъжност.
