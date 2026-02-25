Сподели close
Новият областен управител на Русе Орлин Пенков ще встъпи в длъжност днес, 25 февруари. Това ще се случи на официална церемония по приемственост, планирана от 15.00 часа в зала "Свети Георги" на Областната администрация.

Припомняме, че на 23 февруари по време на заседание на Министерския съвет бяха назначени нови областни управители на всички 28 области в страната. Орлин Пенков заменя на поста Драгомир Драганов, който встъпи в длъжност на 29 април 2024 година. Първият заявен приоритет от Пенков е провеждането на честни и свободни избори, както и нормалното функциониране на държавната власт.

Основните принципи на работа за новия областен управител ще бъдат прозрачност, контрол и диалог. Целта е открит, честен и отговорен подход пред гражданите.

Орлин Пенков е успешен икономист и предприемач, за който благоденствието на България и ускореното развитие на Североизточния регион на страната, са лични каузи. Завършил е с отличие 2 магистърски степени в СА "Д. А. Ценов" – Свищов: "Международни икономически отношения" и "Финанси". Има над 20-годишен професионален опит в сферата на международния бизнес, както и в управлението на инвестиции, екипи и проекти. Участва в редица граждански инициативи в сферата на бизнеса и екологията.