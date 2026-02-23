Орлин Пенков е новият областен управител на Русе. Той сменя на поста досегашния областен управител Драгомир Драганов, който встъпи в длъжност на 29 април 2024 г.
"Приемам нормално новината. Правителството е ново и е естествено да има нови политически назначения. Нямам възражения“, заяви Драганов. Той допълни, че е работил напълно открито през последните близо две години и единствено в полза на гражданите на областта. Очаква се Драганов да участва в предстоящите парламентарни избори. Той е областен координатор на СДС.
Орлин Пенков има над 20 години професионален опит в сферата на мениджмънта, бизнес-развитието и продажбите. Той е роден на 7 август 1974 година. Средно образование получава в Техникума по микропроцесорна техника в Правец. Завършил е 2 магистърски степени в СА "Д. А. Ценов“ – Свищов: "Международни икономически отношения“ и "Финанси“. Като кандидат за народен представител от "Продължаваме промяната – Демократична България“ през 2024 г. Пенков беше заявил, че той и партиите в коалицията ПП-ДБ ще се насочат към бъдещето, да не се оставя България при онези, които искат да я върнат назад. Той пледираше за постоянство и подкрепа. За него благоденствието на България и ускореното развитие на Североизточния регион на страната, са лични каузи. Участвал е в редица граждански инициативи в сферата на бизнеса и екологията. Орлин Пенков поема новия пост с идеята за гарантиране на честни и прозрачни избори, както и за осигуряване на стабилно и устойчиво развитие на региона. "За мен това не е просто длъжност, а отговорност към хората. Вярвам, че когато институциите поставят гражданите на първо място се изгражда стабилност“, коментира Пенков.
Церемонията по приемственост ще бъде уточнена допълнително, като датата и часът ще бъдат представени най-скоро от пресцентъра на Областна администрация – Русе.
Новият областен управител на Русе: Поемам новия пост с идеята за гарантиране на честни и прозрачни избори
© Русе Инфо
Още по темата
/
Буруджиева: Не е ясно дали смяната на професионалното ръководство на МВР е стъпка към честни избори
19:26
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
14:39
Още от категорията
/
Драгомир Драганов свиква консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия - Русе
19.02
Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици, свързана с хазартната зависимост
18.02
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шофьор на автобус в Русе изчисти снега заради безопасността на пъ...
21:29 / 22.02.2026
ТИР се запали в района на Дунав мост при Русе
21:18 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.