Припомняме, че. Той сменя на поста досегашния областен управител Драгомир Драганов, който встъпи в длъжност на 29 април 2024 г."Приемам нормално новината. Правителството е ново и е естествено да има нови политически назначения. Нямам възражения“, заяви Драганов. Той допълни, че е работил напълно открито през последните близо две години и единствено в полза на гражданите на областта. Очаква се Драганов да участва в предстоящите парламентарни избори. Той е областен координатор на СДС.Орлин Пенков има над 20 години професионален опит в сферата на мениджмънта, бизнес-развитието и продажбите. Той е роден на 7 август 1974 година. Средно образование получава в Техникума по микропроцесорна техника в Правец. Завършил е 2 магистърски степени в СА "Д. А. Ценов“ – Свищов: "Международни икономически отношения“ и "Финанси“. Като кандидат за народен представител от "Продължаваме промяната – Демократична България“ през 2024 г. Пенков беше заявил, че той и партиите в коалицията ПП-ДБ ще се насочат към бъдещето, да не се оставя България при онези, които искат да я върнат назад. Той пледираше за постоянство и подкрепа. За него благоденствието на България и ускореното развитие на Североизточния регион на страната, са лични каузи. Участвал е в редица граждански инициативи в сферата на бизнеса и екологията. Орлин Пенков поема новия пост с идеята за гарантиране на честни и прозрачни избори, както и за осигуряване на стабилно и устойчиво развитие на региона. "За мен това не е просто длъжност, а отговорност към хората. Вярвам, че когато институциите поставят гражданите на първо място се изгражда стабилност“, коментира Пенков.Церемонията по приемственост ще бъде уточнена допълнително, като датата и часът ще бъдат представени най-скоро от пресцентъра на Областна администрация – Русе.