Ново петгодишно споразумение разширява академичното сътрудничество между България и Румъния
На церемонията присъстваха проф. д-р Теодор Илиев - заместник-ректор на Русенския университет, Лили Ганчева - изпълнителен директор на "Еврорегион Данубиус", проф. д-р Клаудия Джилия - председател на Сената на Университет "Валахия", деканът на Факултет "Наука и инженерство" доц. д-р Драгош Панагорец, както и доц. д-р Йоана Панагорец – преподавател в същия факултет.
Меморандумът предвижда разширяване на сътрудничеството чрез: мобилност на студенти в образователно-квалификационните степени "бакалавър“ и "магистър“; мобилност на академичен и административен състав; съвместни научни изследвания и публикации; подготовка и изпълнение на международни проекти; участие в семинари, конференции и академични форуми; краткосрочни обучителни програми в областта на техническото образование и електронното обучение.
Споразумението е със срок от пет години и създава устойчива рамка за развитие на академичния обмен и научното сътрудничество. То надгражда партньорството между двата университета, започнало през март 2015 г., когато беше подписано първото споразумение, довело до редица съвместни конференции, обмен на преподаватели и студенти и общи изследователски инициативи.
С подписването на документа Русенският университет затвърждава стратегическата си политика за развитие на международните партньорства и разширяване на възможностите за студентите и преподавателите си в европейското образователно пространство.
Доц. Атанасова подчерта, че румънските университети са сред най-важните и устойчиви международни партньори на Русенския университет, с които през годините са реализирани редица съвместни проекти, обмен на студенти и преподаватели, както и участие в международни форуми и изследователски инициативи.
