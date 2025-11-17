Ново вековно дърво край Тутракан, стволът му е с обиколка 4,05 м
При извършената проверка на място, съвместно с представители на собственика на имота, в който расте дървото е установено, че стволът му е с обиколка 4,05 м. По дървото не се забелязани сухи клони и и суховършия, както и хралупи. Заключението на експертите е, че дървото е в отлично биологично състояние. След окомплектоване на цялата документация предложението на РИОСВ – Русе ще бъде предоставено в министерството на околната среда и водите за обявяване на обекта за защитен.
В хода на процедурата екоинспекторите са срещнали разбиране и ентусиазъм от органите за местно самоуправление и собствениците на терена. Летните дъбове са сред най-често обявените вековни дървета в обхвата на РИОСВ – Русе.
