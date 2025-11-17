Експертите по биологично разнообразие на РИОСВ – Русе инициираха процедура за обявяване на нов защитен обект – вековно дърво в землището на с. Старо село, община Тутракан. Дървото е от вида летен дъб (Quercus robur) и се намира в обхвата на републикански път, на разклона за селото. Дървото е станало обект на внимание на експертите при извършване на контролни проверки в региона. Изискана е информация от РДГ – Русе за вида и възрастта на дървото, от където са повърдили, че летният дъб е на 104 години.При извършената проверка на място, съвместно с представители на собственика на имота, в който расте дървото е установено, че стволът му е с обиколка 4,05 м. По дървото не се забелязани сухи клони и и суховършия, както и хралупи. Заключението на експертите е, че дървото е в отлично биологично състояние. След окомплектоване на цялата документация предложението на РИОСВ – Русе ще бъде предоставено в министерството на околната среда и водите за обявяване на обекта за защитен.В хода на процедурата екоинспекторите са срещнали разбиране и ентусиазъм от органите за местно самоуправление и собствениците на терена. Летните дъбове са сред най-често обявените вековни дървета в обхвата на РИОСВ – Русе.