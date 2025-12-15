Русе отново ще отбележи настъпването на Новата 2026 година с традиционен новогодишен концерт на площада пред Община Русе. Събитието започва на 31 декември от 23:00 часа на голямата открита сцена и е с вход свободен.Специален гост тази година ще бъде Владимир Михайлов - актьор, певец и музикант, познат от филмови продукции, музикални проекти и рок сцената. Заедно с група Rewind! той ще изпълни авторски песни, както и любими български хитове.Празничната програма ще бъде водена от четирима русенски актьори - Димитър Пишев, Радинела Тотева, Мартин Пашов и Светлина Станчева от Кукления театър. Те ще се погрижат за доброто настроение, хумора и празничния дух на публиката през цялата нощ.Организаторите са подготвили и множество изненади, включително томбола с награди за присъстващите.