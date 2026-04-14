Появиха се в онлайн пространството кадри от напълно изгорелите автомобили в Русе, видя Ruse24.bg.

Припомняме, че пет леки автомобила изгоряха при възникнал пожар днес следобед на улица "Видин" в Русе. Огънят е започнал от една от паркираните коли, след което пламъците са се прехвърлили върху другите четири, паркирани в непосредствена близост.

На място са изпратени незабавно екипи на пожарната.

Причините за пожара се изясняват.