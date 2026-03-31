Отменя се планираното за утре, 1 април, в област Русе тестване на сирените, които са част от системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението, съобщи областният управител Орлин Пенков. Тестът трябваше да се проведе спрямо план, който вече бе съгласуван от него. До отмяната се стигна след разпореждане на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с обстановката в Близкия изток.Припомняме, че националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества в страната два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври.През утрешния ден не се предвижда и задействане на системата BG-Alert.