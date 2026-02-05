Няма случаи на африканска чума по свинете в Русенско
По думите на Георгиев африканската чума е заболяване, което поставя на сериозно изпитание животновъдния сектор и е необходимо да се подходи отговорно. "Заболяването не познава граници и се разпространява бързо, когато подценим риска. Затова превенцията не е формалност, а необходимост. Спазването на биосигурност, контролът върху движението на животни, отговорното отношение при отглеждане на домашни свине и активното съдействие с ветеринарните и държавните органи са ключови мерки за ограничаване на разпространението на болестта", категоричен бе Георгиев.
Той посочи, че всеки пропуск и всяко неглижиране на правилата може да има сериозни последици. Заседанието бе свикано, заради разпространението на заразата в Румъния.
Припомняме, че в началото на миналата седмица стана ясно, че на около 65 км. от Русе има установено огнище на африканска чума в домашно стопанство. То бе констатирано в местността Поща, община Бутуругени, окръг Гюргево. В същата община в началото на ноември миналата година отново беше установен случай на заболяването в лично стопанство. Тогава ситуацията бе овладяна изключително бързо.
Същевременно във ферма в Арад, намиращ се на повече от 650 км. от Русе, в началото на месец януари също беше констатирано огнище на африканска чума, което бързо се разрасна и доведе до умъртвяването на 6000 животни. Към момента ръководството на Областната администрация е в постоянен контакт с институциите от страната и северната ни съседка. По мнението на специалистите на този етап няма опасност от навлизане и разпространение на заразата на територията на страната. Освен това Георгиев посочи, че на граничния преход между двете държави Дунав мост при Русе – Гюргево постоянно се извършва дезинфекция на всички влизащи в България леки и товарни автомобили. Според експертите на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в крайдунавския град е притеснително, че има такива огнища, но за сега обстановката е спокойна.
Директорът на ОДБХ д-р Юлиян Йорданов посочи, че големите свинекомплекси са под контрол. Той обясни, че всяка седмица се вземат кръвни проби от свинете в обектите, като вече повече от две години няма нито една положителна проба. На този етап нямаме проблеми и съмнения, каза той. От ОДБХ отбелязаха, че се осъществява и контрол по дивите свине в ловния сезон.
В края на изминалата година в някои от пробите има установени антитела на заболяването, което според експертите означава, че вирусът не си е отишъл и затова е важно да се спазват всички правила за биосигурност, обясни началникът на отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ д-р Николай Ненов. Въпреки това няма данни за клинични прояви на африканска чума дори сред дивите прасета. На този фон по време на днешното заседание на комисията бяха определени три мерки.
От свиневъдните обекти ще трябва да осигурят постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност, както и незабавно да информират обслужващия и официалния ветеринарни лекари за повишена смъртност при свинете. От своя страна кметовете на населени места ще следят и ще информират полицията и ОДБХ за евентуално нерегламентирано движение на свине и отглеждане на неиндентифицирани такива в личните стопанства.
От ОДБХ припомниха, че през април и май предстои населването на домашните стопанства и посочиха, че само в Русе има три специализирани обекта, откъдето могат да бъдат закупени малки прасенца за угояване.
