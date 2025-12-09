В навечерието на Коледните и Новогодишните празници, когато много граждани планират пътувания в чужбина или завръщане в страната, ОДМВР - Русе призовава жителите на областта да проверят своевременно срока на валидност на личните си карти и паспорти.Решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни създава допълнителни възможности за пътуване, което традиционно води до засилено посещение на звената "Български документи за самоличност" (БДС) в страната. В този период много граждани установяват, че документите им са с изтичащ или вече изтекъл срок, което води до най-голямото годишно натоварване на центровете за административно обслужване.Най-често предпочитаната услуга през декември е издаването на документи с експресна такса, която представлява петкратно увеличение спрямо обикновената услуга, съгласно действащата тарифа в МВР.- При пътуване в рамките на ЕС не се изисква минимален остатъчен срок на валидност на българските документи за самоличност.- При пътуване до държави извън ЕС много страни изискват паспортът да е валиден поне 6 месеца след датата на пътуването.- Въпреки приемането на България в Шенген, непълнолетните продължават да пътуват извън страната само с валиден паспорт.- Български граждани, живеещи в чужбина и завръщащи се за празниците, често използват възможността да подадат заявления за нови документи в звеното по постоянен адрес.- Да следите срока на валидност на личната карта и паспорта си.- При планирано пътуване с деца под 14 години да проверите наличието на валиден паспорт и при необходимост да подадете заявление за издаване или подмяна възможно най-рано.- При подаване на заявление да носите предходния документ от същия вид.Гражданите могат да резервират час за подаване на заявление по телефон: това важи за ОДМВР - Русе и Центъра за административно обслужване на граждани, който се намира в русенския кв. "Дружба". Номерът е: 082 882 288.Подаването на заявление за лична карта и/или паспорт може да бъде извършено и чрез Портала за електронни услуги на МВР. Експресната услуга не може да бъде заявена онлайн, а издаденият документ се получава лично в звеното "БДС" по постоянен адрес.