ОДМВР – Русе предупреждава за валидността на личните документи
© Община Русе
Решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни създава допълнителни възможности за пътуване, което традиционно води до засилено посещение на звената "Български документи за самоличност" (БДС) в страната. В този период много граждани установяват, че документите им са с изтичащ или вече изтекъл срок, което води до най-голямото годишно натоварване на центровете за административно обслужване.
Най-често предпочитаната услуга през декември е издаването на документи с експресна такса, която представлява петкратно увеличение спрямо обикновената услуга, съгласно действащата тарифа в МВР.
Важно за пътуващите:
- При пътуване в рамките на ЕС не се изисква минимален остатъчен срок на валидност на българските документи за самоличност.
- При пътуване до държави извън ЕС много страни изискват паспортът да е валиден поне 6 месеца след датата на пътуването.
- Въпреки приемането на България в Шенген, непълнолетните продължават да пътуват извън страната само с валиден паспорт.
- Български граждани, живеещи в чужбина и завръщащи се за празниците, често използват възможността да подадат заявления за нови документи в звеното по постоянен адрес.
ОДМВР – Русе препоръчва:
- Да следите срока на валидност на личната карта и паспорта си.
- При планирано пътуване с деца под 14 години да проверите наличието на валиден паспорт и при необходимост да подадете заявление за издаване или подмяна възможно най-рано.
- При подаване на заявление да носите предходния документ от същия вид.
Запазване на час:
Гражданите могат да резервират час за подаване на заявление по телефон: това важи за ОДМВР - Русе и Центъра за административно обслужване на граждани, който се намира в русенския кв. "Дружба". Номерът е: 082 882 288.
Електронни услуги:
Подаването на заявление за лична карта и/или паспорт може да бъде извършено и чрез Портала за електронни услуги на МВР. Експресната услуга не може да бъде заявена онлайн, а издаденият документ се получава лично в звеното "БДС" по постоянен адрес.
Още от категорията
/
Община Русе и Асоциацията за инсулт и афазия подписаха меморандум за превенция и подкрепа на пациенти
11:12
Драгомир Драганов: 36 години дължим уважение на основателите на СДС, че ни дадоха сила, вяра и насока за правилното развитие на България
08.12
Одобрени са такси за обучение на докторанти в две професионални направления на Русенския университет
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студенти от Русенския университет бяха отличени за високи академи...
16:34 / 08.12.2025
ГПУ-Русе задържа участници в телефонна измама, изетти са над 20 0...
15:35 / 08.12.2025
Община Русе с нов главен архитект
15:11 / 08.12.2025
Налага се премахване на 36 автомобила в Русенско поради съмнение ...
12:50 / 08.12.2025
Над 800 участници от различни детски и младежки клубове се включи...
10:09 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.