Областна дирекция на МВР – Русе уведомява гражданите, че на 06.03.2026 г. (петък) административните услуги в сектор "Пътна полиция“ ще се извършват до 14:00 ч.Промяната в работното време се налага заради планирана профилактика в сектора, свързана с организационно-техническо обслужване и подобряване на работната среда, за да се осигури по-ефективно предоставяне на услуги за гражданите.От дирекцията благодарят на гражданите за разбирането и съдействието.