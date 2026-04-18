ОДМВР – Русе финализира подготовката си за осигуряване на реда по време на парламентарния вот на 19 април. Всички изборни помещения в областта вече са преминали през детайлни охранителни обследвания.

От полицията съобщиха, че е въведен специален план за сигурност, който включва денонощни постове пред местата за съхранение на изборните материали. Целта на засилените мерки е гарантиране на спокойствието на гражданите и законосъобразното протичане на изборния ден.

Оперативният щаб в областната дирекция работи в постоянна координация и комуникация с институциите, ангажирани с изборния процес. Създадена е необходимата организация за дейностите, които да гарантират законовия ред, пожарната безопасност и спокойствието на гражданите преди, по време и след приключване на изборния ден.

Над 400 служители на МВР от областта ще бъдат ангажирани с различните дейности, свързани с изборния процес. Част от тях ще участват пряко в охраната на секционните и районните избирателни комисии, други ще работят в оперативните щабове по места, както и в дейности по опазване на обществения ред и пътната безопасност. Отделно на терен ще действат и мобилни полицейски екипи, в готовност за незабавна реакция при постъпили сигнали и извършване на проверки. Паралелно с това продължава активната превантивна и оперативна работа за предотвратяване и разкриване на престъпления против политическите права на гражданите.

Съпровождането на бюлетините, изборните книжа и машините за гласуване стартира днес към секционните избирателните комисии в областта. От ОДМВР- Русе е осигурена охрана и ескорт на превозните средства, превозващи бюлетините и машините за гласуване до общинските центрове в областта по предварително определени маршрути. Проведени са срещи с председателите и членовете на РИК и с органите на местната власт и местното самоуправление относно цялостната дейност, касаеща охраната на изборния процес.

Охраната на изборните секции ще бъде поета от служителите на МВР тази вечер, като помещенията с изборните книжа и материали ще бъдат поставени под денонощна полицейска охрана. В началото на изборния ден те ще бъдат предадени на секционните избирателни комисии при стриктно спазване на установения ред, като служителите на МВР ще останат да отговарят за външната охрана на изборните помещения и местата за гласуване. До приключването на изборите, на публични места и в районите на изборните секции ще има засилено полицейско присъствие и мобилни екипи.

Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, могат да се подават на телефон 112, както и на националната линия 02/90 112 98 и имейл: izbori@mvr.bg. На регионално ниво ОДМВР – Русе също е разкрила: денонощна линия за сигнали – телефон 082/882 552 и електронна поща: odc.ruse@mvr.bg.@mvr.bg.

Служителите от сектор "Български документи за самоличност“ ще съдействат на гражданите без валидни документи, които желаят да упражнят правото си на глас. Паспортните служби ще работят: днес - 18 април (събота) - до 17:30 ч. и

утре - на 19 април (неделя) - от 08:30 до 19:30 ч.

Ще се издават удостоверения за гласуване след подадено заявление за лична карта. Документите са валидни само за изборния ден – 19 април 2026 г., и се издават при изгубена, открадната или изтекла лична карта, както и при първоначално издаване на документ за самоличност.

ОДМВР – Русе призовава гражданите за отговорно поведение и съдействие за спокойното протичане на изборите.