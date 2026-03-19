ОИЦ – Русе финализира информационната си кампания за европейско финансиране през 2026 г.
Инициативата премина при засилен интерес и активно участие от страна на местните общности, като последният етап включваше събития в общините Бяла, Ветово и Сливо поле. Обиколката завърши със събитие в Русе, проведено в офиса на ОИЦ – Русе, в Доходното здание.
В рамките на срещите експертите от ОИЦ – Русе представиха актуални отворени процедури за кандидатстване, индикативни годишни работни програми, както и възможности за подкрепа чрез Агенцията по заетостта. Специално внимание беше отделено и на дейността на мобилния екип по програма "Северът в растеж“ към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), както и на Регионалния център за социална икономика и социални иновации – Габрово.
В събитията се включиха представители на бизнеса, неправителствения сектор, местната власт, читалища и други заинтересовани страни, както и представители на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия и Европа Директно Русе.
Участниците получиха актуална информация, практически насоки и ценни съвети за успешно кандидатстване по европейски програми през 2026 г.
/
Областният управител на Русе Орлин Пенков поиска от "Информационно обслужване" гарантиране на честни и прозрачни избори
15:16
Областният управител Орлин Пенков представи пакет от мерки за подобряване качеството на въздуха в Русе
14:27
Орлин Пенков: Няма да позволя предстоящите избори да се проведат "на тъмно" и резултатите да бъдат такива каквито "трябва" според определени групи
10:11
Милков участва в тържествена церемония по повод 83-ата годишнина от създаването на Парашутната дружина
18.03
Областният управител на Русе обсъди развитието на региона с началника на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
17.03
Иван Белчев: Битките, които водим за България и за Русе, не свършват с едни избори и не започват с едно място в листата
17.03
Предлагат за ремонт четири военни паметника в Русенско
20:47 / 18.03.2026
Областният управител на Русе се срещна с ръководството на групата...
19:02 / 18.03.2026
Зам.-кметът на Русе откри международен лекарски форум по онкололо...
18:04 / 18.03.2026
Ремонт налага преместването на спирка в Русе
15:58 / 18.03.2026
