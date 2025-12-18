Областният информационен център - Русе проведе пресконференция, посветена на напредъка по усвояването на европейските средства в област Русе и представянето на проекта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) за подкрепа на бизнеса от Северна България.В пресконференцията участваха заместник-кметовете на община Русе Димитър Недев и Златомира Стефанова. Събитието бе открито от нея в качеството ѝ на ръководител на проекта ОИЦ - Русе. Стефанова подчерта значението на европейското финансиране за устойчивото развитие на региона и ролята на Областния информационен център като ключов посредник между институциите и местната общност.В рамките на събитието Диана Аврамова - управител на ОИЦ - Русе, представи анализ на привлечените до момента европейски средства в област Русе, като акцентира върху постигнатите резултати, основните направления на финансиране и приноса на реализираните проекти за икономическото и социалното развитие на региона.Експертите от ИАНМСП - Виктория Бучкова, сътрудник "Управление на европейски проекти" и Мартин Минчев, експерт "Информационно обслужване на малки и средни предприятия", представиха проекта "Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж". Проектът се изпълнява по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз.В рамките на инициативата са формирани шест мобилни екипа, които вече стартират посещения на микро, малки и средни предприятия в областите на Северна България. Целта е да се предоставят персонализирана помощ, информация и насоки за участие в европейски и национални програми, както и да се запознае бизнеса с актуални финансови инструменти за растеж и развитие.Мобилните екипи ще обхванат областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Шумен, Варна, Добрич и Силистра, като за област Русе посещенията ще се извършват от експертите Георги Петков и Бойко Палчев. Очаква се да бъдат посетени над 2 500 предприятия. Инициативата има за цел да засили връзката между бизнеса и институциите и да създаде повече възможности за финансиране, иновации и устойчиво развитие в региона.