ОИЦ - Русе отчете усвояването на европейски средства и представи проект за подкрепа на бизнеса в Северна България
© Община Русе
В пресконференцията участваха заместник-кметовете на община Русе Димитър Недев и Златомира Стефанова. Събитието бе открито от нея в качеството ѝ на ръководител на проекта ОИЦ - Русе. Стефанова подчерта значението на европейското финансиране за устойчивото развитие на региона и ролята на Областния информационен център като ключов посредник между институциите и местната общност.
В рамките на събитието Диана Аврамова - управител на ОИЦ - Русе, представи анализ на привлечените до момента европейски средства в област Русе, като акцентира върху постигнатите резултати, основните направления на финансиране и приноса на реализираните проекти за икономическото и социалното развитие на региона.
Експертите от ИАНМСП - Виктория Бучкова, сътрудник "Управление на европейски проекти" и Мартин Минчев, експерт "Информационно обслужване на малки и средни предприятия", представиха проекта "Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж". Проектът се изпълнява по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз.
В рамките на инициативата са формирани шест мобилни екипа, които вече стартират посещения на микро, малки и средни предприятия в областите на Северна България. Целта е да се предоставят персонализирана помощ, информация и насоки за участие в европейски и национални програми, както и да се запознае бизнеса с актуални финансови инструменти за растеж и развитие.
Мобилните екипи ще обхванат областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Шумен, Варна, Добрич и Силистра, като за област Русе посещенията ще се извършват от експертите Георги Петков и Бойко Палчев. Очаква се да бъдат посетени над 2 500 предприятия. Инициативата има за цел да засили връзката между бизнеса и институциите и да създаде повече възможности за финансиране, иновации и устойчиво развитие в региона.
Още от категорията
/
Срещу близо 2 млн. лв.: В Русе изграждат реплика на "Римска гробница мавзолей" и велосипеден маршрут
17.12
Заместник-областният управител на Русе: Дунавските пристанища стимулират регионалната икономика
16.12
Кметът Пенчо Милков и директорът на Държавна опера - Русе Пламен Бейков обсъждат организирането на международен оперен конкурс
16.12
Броят на паралелките и специалностите в Русенско след 7 клас на фокус на заседание при областния управител Драгомир Драганов днес
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В събота, 19 декември: На тъмно и студено ще останат доста домаки...
17:30 / 17.12.2025
Срещу близо 2 млн. лв.: В Русе изграждат реплика на "Римска гробн...
16:42 / 17.12.2025
Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинеко...
14:05 / 17.12.2025
Делегация от България почете делото на Христо Ботев и Гюргевския ...
13:48 / 17.12.2025
Иван Белчев: Излизаме на протест на същото място в четвъртък вече...
13:01 / 17.12.2025
Възрастен мъж е с фрактура на глезена след сблъсък с таксиметров ...
12:13 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.