Общинската избирателна комисия (ОИК) в Русе остави без разглеждане сигнала срещу общинския съветник от ГЕРБ и началник на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. На свое заседание днес комисията категорично прецени, че липсват законови основания за предсрочно прекратяване на пълномощията ѝ в местния парламент.Жалбата срещу Георгиева е пореден епизод от напрежението между нея и обществения посредник на Община Русе Валентин Димитров. Официален вносител на сигнала е сдружението "Общо събрание за решения на населението Община Русе", в чийто управителен съвет членуват самият Димитров, Тодор Койнов и Нели Димитрова. Под документа стои подписът на адвокат Койнов в качеството му на пълномощник на организацията, предаде Dunavmost.В сигнала се настоява за отстраняването на Росица Георгиева заради съвместяването на две ключови позиции. От една страна, тя е избрана за председател на Постоянната комисия по образование, наука, иновации и дигитализация в Общински съвет - Русе. От друга, е назначена от министъра на образованието и науката за началник на РУО - Русе.Вносителите се позовават на Закона за предучилищното и училищното образование, като твърдят, че статутът ѝ на държавен служител влиза в пряк конфликт на интереси с качеството ѝ на избран общински съветник. Те настояха ОИК да установи нарушението и незабавно да прекрати мандата ѝ.От ОИК - Русе контрираха, че подаденият сигнал изобщо не касае нарушения на изборния процеса. Според тях заемането на длъжност като държавен служител не отнема правото на гражданите да бъдат избирани."Заеманата от лице-кандидат длъжност на държавен служител не е пречка за упражняване на пасивно избирателно право", мотивираха решението си от избирателната комисия.Комисията подчерта, че няма никаква компетентност да разследва евентуални нарушения по Закона за предучилищното образование. Законодателят изрично е разписал 13 конкретни хипотези в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), при които мандат може да бъде прекратен предсрочно."Липсва основание да се приеме, че ОИК е компетентна да разглежда сигнал за неспазване изисквания, въведени от друг нормативен акт", допълват от комисията, като посочват, че в жалбата липсват каквито и да е доказателства по хипотезите на ЗМСМА.Поради липса на нормативно основание, сигналът е оставен без разглеждане. Решението търпи обжалване пред Централната избирателна комисия (ЦИК) в рамките на три дни.