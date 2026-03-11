Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Общинската избирателна комисия (ОИК) в Русе остави без разглеждане сигнала срещу общинския съветник от ГЕРБ и началник на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. На свое заседание днес комисията категорично прецени, че липсват законови основания за предсрочно прекратяване на пълномощията ѝ в местния парламент.

Жалбата срещу Георгиева е пореден епизод от напрежението между нея и обществения посредник на Община Русе Валентин Димитров. Официален вносител на сигнала е сдружението "Общо събрание за решения на населението Община Русе", в чийто управителен съвет членуват самият Димитров, Тодор Койнов и Нели Димитрова. Под документа стои подписът на адвокат Койнов в качеството му на пълномощник на организацията, предаде Dunavmost.

Обвиненията в конфликт на интереси

В сигнала се настоява за отстраняването на Росица Георгиева заради съвместяването на две ключови позиции. От една страна, тя е избрана за председател на Постоянната комисия по образование, наука, иновации и дигитализация в Общински съвет - Русе. От друга, е назначена от министъра на образованието и науката за началник на РУО - Русе.

Вносителите се позовават на Закона за предучилищното и училищното образование, като твърдят, че статутът ѝ на държавен служител влиза в пряк конфликт на интереси с качеството ѝ на избран общински съветник. Те настояха ОИК да установи нарушението и незабавно да прекрати мандата ѝ.

Мотивите за отказа

От ОИК - Русе контрираха, че подаденият сигнал изобщо не касае нарушения на изборния процеса. Според тях заемането на длъжност като държавен служител не отнема правото на гражданите да бъдат избирани.

"Заеманата от лице-кандидат длъжност на държавен служител не е пречка за упражняване на пасивно избирателно право", мотивираха решението си от избирателната комисия.

Комисията подчерта, че няма никаква компетентност да разследва евентуални нарушения по Закона за предучилищното образование. Законодателят изрично е разписал 13 конкретни хипотези в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), при които мандат може да бъде прекратен предсрочно.

"Липсва основание да се приеме, че ОИК е компетентна да разглежда сигнал за неспазване изисквания, въведени от друг нормативен акт", допълват от комисията, като посочват, че в жалбата липсват каквито и да е доказателства по хипотезите на ЗМСМА.

Поради липса на нормативно основание, сигналът е оставен без разглеждане. Решението търпи обжалване пред Централната избирателна комисия (ЦИК) в рамките на три дни.