Процедура по проверка и изземване на корозирал боеприпас – открит в района на крайбрежната ивица в Русе, бе извършена вчера след сигнал от представители на русенска медия.Сигналът за находката – стар, силно корозирал снаряд, без взривател, е подаден в предобедните часове на 29 януари от екип на русенска медия. Предметът е бил забелязан сред струпани отпадъци в безстопанствено изоставени гаражи на кея на р. Дунав, в район близо до пречиствателна станция. Незабавно към мястото са изпратени служители от Първо РУ – Русе, които са обезопасили периметъра до пристигане на специализираните органи. По надлежния ред е задействана процедурата за уведомяване на Министерството на отбраната. На място е пристигнал специализиран военен екип от гр. Велико Търново и боеприпасът е иззет от военните експерти за последващо транспортиране и унищожаване.Случаят от вчерашния ден не е единичен за крайбрежната ивица и района на река Дунав. Подобни находки на корозирали боеприпаси, останали от минали исторически периоди, са бивали откривани периодично, особено при спад на речното ниво, при разчистване на терени или други дейности в близост до брега и в коритото на реката. Важно е да се отбележи, че благодарение на навременните мерки и установения протокол за действие, до момента в региона не е регистриран случай, при който подобни находки да са довели до инциденти или каквито и да е негативни последици за населението, информира Dunavmost.ОДМВР – Русе благодари на представителите на медията за проявената бдителност и напомня на гражданите при откриване на подобни съмнителни предмети също да уведомяват компетентните органи своевременно, без да предприемат самостоятелни действия по тяхното преместване или изхвърляне.