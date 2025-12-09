Сподели close
В Районното управление в Бяла е постъпил сигнал за извършена кражба в периода между 21 ноември и 5 декември т.г. от частен имот в село Пиперково, община Ценово, съобщава ОДМВР - Русе. 

По данни от първоначалната проверка неизвестен извършител е демонтирал и отнел двукрила ПВЦ врата със стъклопакет, два ПВЦ прозореца с различни размери, както и около 25 кашона с фаянсови плочки.

Размерът на нанесените щети се уточнява. По случая е образувана преписка по описа на РУ - Бяла, а работата по установяване на извършителя продължава.